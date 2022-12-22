Герасимов заявил об ожесточенных боях с начала спецоперации
Боевые действия на территории Украины носят ожесточенный характер с начала спецоперации. Такое заявление сделал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», — сказал он (цитата по ТАСС).
Герасимов напомнил, что в начале спецоперации российские военные наносили удары по украинской авиации на аэродромах, средствам ПВО, пунктам управления, складам и арсеналам с боеприпасами с помощью высокоточного оружия. После этого Вооруженные силы (ВС) РФ перешли в наступление.
По его словам, такая тактика позволила взять под контроль ЛНР, а также «с минимальными потерями» освободить Мариуполь. Он также упомянул установление контроля РФ над азовским побережьем и территориями Херсонской и Запорожской областей.
Герасимов добавил, что в настоящее время основные усилия российский войск сосредточены на полном освобождении ДНР. Он добавил, что ВС РФ продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по складам с боеприпасами и военной техникой.
Начальник Генштаба подчеркнул, что в данный момент ситуация на линии фронта стабилизирована, длина линии боевого соприкосновения составляет 815 км.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В то же время 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение было принято после доклада командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне спецоперации. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города, он перешел под контроль Украины.