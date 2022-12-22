Герасимов заявил об ожесточенных боях с начала спецоперации

В то же время 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение было принято после доклада командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне спецоперации. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города, он перешел под контроль Украины.