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Рогов сообщил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожье

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишут «РИА Новости».

«Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова», — рассказал Рогов. По его словам, украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в этом направлении продолжаются, добавил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что в районе Орехова российские военные перешли в локальное наступление. Член главного совета администрации Запорожской области уточнял, что город по-прежнему находится под контролем украинских военных. В то же время российским силам удалось немного отодвинуть линию фронта на этом участке, в результате вооруженные силы Украины вынужденно отошли на запасные рубежи. 

Рогов заявлял 17 января, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона. Еще 9 января чиновник утверждал, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Ранее по теме: Путин назвал положительной динамику спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных