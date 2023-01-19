Рогов сообщил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожье
Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишут «РИА Новости».
«Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова», — рассказал Рогов. По его словам, украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в этом направлении продолжаются, добавил Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что в районе Орехова российские военные перешли в локальное наступление. Член главного совета администрации Запорожской области уточнял, что город по-прежнему находится под контролем украинских военных. В то же время российским силам удалось немного отодвинуть линию фронта на этом участке, в результате вооруженные силы Украины вынужденно отошли на запасные рубежи.
Рогов заявлял 17 января, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона. Еще 9 января чиновник утверждал, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.