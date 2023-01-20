В Берлине начали расследование в отношении «Русского дома»
В Берлине по инициативе прокуратуры было начато расследование в связи с деятельностью «Русского дома». Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера, передает газета Tagesspiegel.
По словам Бюхнера, «Российский дом науки и культуры» сейчас проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Никакой дополнительной и уточняющей информации Бюхнер не сообщил.
По информации газеты, поводом для проверки стало заявление бывшего депутата бундестага от партии «Зеленых» Фолькера Бека, который, по его же словам, сам подал жалобу в прокуратуру. Он утверждает, что «Русский дом» в Берлине занимается «кремлевской пропагандой», поэтому его необходимо проверить. По словам Бека, в состав организаторов культурного центра входит агентство, которое включено в санкционные списки.
Между тем, в Россотрудничестве отметили, что пока не получали никаких уведомлений от «Русского дома» в Берлине по факту прокурорской проверки, передают «РИА Новости». Ведомство находится в санкционном списке ЕС с июля 2022 г. после принятия седьмого пакета санкций.
«Русский дом», также известный как «Российский дом науки и культуры», был основан в Берлине в 1980-х гг. как советский научный и культурный центр. В «Русском доме» есть книжный фонд с 20 000 книг, большая часть из которых на русском языке, также там можно пройти курсы по изучению русского языка. Среди других культурных мероприятий, которые там проводятся – музыкальные фестивали, кинопоказы, выставки и др. Деятельность центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией.
Как пишет Tagesspiegel, украинские активисты давно протестуют против работы «Русского дома» в Берлине на фоне продолжающейся СВО. В частности, в начале марта здание организации было подвержено атаке вандалов, которые на входе нанесли несколько надписей на немецком, их сразу же смыли. Однако в полиции Германии этот инцидент не подтвердили.