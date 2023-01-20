В Берлине начали расследование в отношении «Русского дома»

«Русский дом», также известный как «Российский дом науки и культуры», был основан в Берлине в 1980-х гг. как советский научный и культурный центр. В «Русском доме» есть книжный фонд с 20 000 книг, большая часть из которых на русском языке, также там можно пройти курсы по изучению русского языка. Среди других культурных мероприятий, которые там проводятся – музыкальные фестивали, кинопоказы, выставки и др. Деятельность центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией.