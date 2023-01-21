Курский губернатор сообщил о сбрасывании на мелькомбинат гранат ВСУ

Последний раз приграничный регион попал под обстрел 29 декабря: минометному обстрелу подверглись село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского. Как уточнял Старовойт, в Теткино пострадали шесть домов, один из которых был серьезно разрушен «от прямого попадания».