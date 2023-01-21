Курский губернатор сообщил о сбрасывании на мелькомбинат гранат ВСУ
Вооруженные силы Украины сбросили две гранаты на территорию мелькомбината в поселке Теткино Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.
Последний раз приграничный регион попал под обстрел 29 декабря: минометному обстрелу подверглись село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского. Как уточнял Старовойт, в Теткино пострадали шесть домов, один из которых был серьезно разрушен «от прямого попадания».