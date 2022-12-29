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Курский губернатор сообщил об обстрелах в Суджанском и Глушковском районах

Ведомости

Под обстрел со стороны украинских войск попали населенные пункты в Суджанском и Глушковском районах Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Под минометный обстрел ВСУ [вооруженных сил Украины] сегодня попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского», — написал Старовойт.

Курский губернатор уточнил, что пострадавших нет. По его словам, в селе Гуево «обошлось без повреждений». Однако в Теткино, по предварительным данным, пострадали шесть домов, один из которых серьезно разрушен «от прямого попадания». Помимо этого в Теткино повреждена линия энергоснабжения, перебита газовая труба. Старовойт сообщил, что поселок частично обесточен.

Губернатор Курской области заверил, что в скором времени «системы жизнеобеспечения будут восстановлены».

На прошлой неделе, 24 декабря, Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. По его словам, предварительно было зафиксировано «три прилета». Пострадавших не было, уточнял он. Но в результате обстрела были повреждены три частных дома.

В Курской области с 21 декабря высокий («желтый») уровень террористической опасности был продлен еще на 15 суток, сообщал Старовойт. Принятие такого решения он объяснил «стабильно напряженной оперативной обстановкой» в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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