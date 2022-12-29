Курский губернатор сообщил об обстрелах в Суджанском и Глушковском районах
Под обстрел со стороны украинских войск попали населенные пункты в Суджанском и Глушковском районах Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Под минометный обстрел ВСУ [вооруженных сил Украины] сегодня попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского», — написал Старовойт.
Курский губернатор уточнил, что пострадавших нет. По его словам, в селе Гуево «обошлось без повреждений». Однако в Теткино, по предварительным данным, пострадали шесть домов, один из которых серьезно разрушен «от прямого попадания». Помимо этого в Теткино повреждена линия энергоснабжения, перебита газовая труба. Старовойт сообщил, что поселок частично обесточен.
Губернатор Курской области заверил, что в скором времени «системы жизнеобеспечения будут восстановлены».
На прошлой неделе, 24 декабря, Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. По его словам, предварительно было зафиксировано «три прилета». Пострадавших не было, уточнял он. Но в результате обстрела были повреждены три частных дома.
В Курской области с 21 декабря высокий («желтый») уровень террористической опасности был продлен еще на 15 суток, сообщал Старовойт. Принятие такого решения он объяснил «стабильно напряженной оперативной обстановкой» в регионе.