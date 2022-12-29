Курский губернатор сообщил об обстрелах в Суджанском и Глушковском районах

Курский губернатор уточнил, что пострадавших нет. По его словам, в селе Гуево «обошлось без повреждений». Однако в Теткино, по предварительным данным, пострадали шесть домов, один из которых серьезно разрушен «от прямого попадания». Помимо этого в Теткино повреждена линия энергоснабжения, перебита газовая труба. Старовойт сообщил, что поселок частично обесточен.