В Курской области продлили действие «желтого» уровня опасности
Высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на 15 суток. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается “желтый” уровень террористической опасности на территории Курской области», — написал он.
По словам Старовойта, принятие такого решение объясняется «стабильно напряженной оперативной обстановкой» в регионе.
С начала недели вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли территорию Курской области. 19 декабря под удары попало село Елизаветовка в Глушковском районе. В тот же день украинские военные попытались обстрелять село Гуево Суджанского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших. 20 декабря под обстрел ВСУ вновь попал Суджанский район. В результате пострадала одна женщина.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.