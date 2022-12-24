Власти Курской области сообщили об обстреле ВСУ села Попово-Лежачи
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения», — написал он.
По данным главы региона, в результате атаки поселок был частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии.
В Курской области с 21 декабря высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на 15 суток, сообщал ранее Старовойт. Принятие такого решения он объяснил «стабильно напряженной оперативной обстановкой» в регионе.
С начала недели ВСУ трижды обстреляли территорию Курской области. 19 декабря под удары попало село Елизаветовка в Глушковском районе. В тот же день украинские военные попытались обстрелять село Гуево Суджанского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших. 20 декабря под обстрел ВСУ вновь попал Суджанский район. В результате пострадала одна женщина.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.