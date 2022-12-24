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Власти Курской области сообщили об обстреле ВСУ села Попово-Лежачи

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения», — написал он.

По данным главы региона, в результате атаки поселок был частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии.

В Курской области с 21 декабря высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на 15 суток, сообщал ранее Старовойт. Принятие такого решения он объяснил «стабильно напряженной оперативной обстановкой» в регионе.

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С начала недели ВСУ трижды обстреляли территорию Курской области. 19 декабря под удары попало село Елизаветовка в Глушковском районе. В тот же день украинские военные попытались обстрелять село Гуево Суджанского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших. 20 декабря под обстрел ВСУ вновь попал Суджанский район. В результате пострадала одна женщина.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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