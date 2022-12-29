Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского городского округа
В Шебекинском городском округе под обстрел попали хутор Стадников, село Муром и таможенный пункт пропуска Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе сегодня неспокойно», — написал Гладков, добавив, что пострадавших и жертв нет.
По его данным, в результате «прилета» в хуторе Стадников повреждены окна в двух частных домах, а в селе Муром поврежден фасад одного частного дома. «Зафиксированы прилеты по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 10 снарядов», — сообщил губернатор.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. По его словам, один из фрагментов сбитого ПВО снаряда упал на развязку автодороги Комсомольский – Майский, после чего загорелась сухая трава. Уточнялось, что спасатели потушили огонь.
20 декабря Гладков сообщил, что при обстреле вооруженными силами Украины Шебекинского городского округа Белгородской области один человек пострадал, мужчина получил переломы костей предплечья. Он также уточнял, что в результате обстрела было нарушено электроснабжение, без света осталась треть жителей города.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 декабря он был продлен до 5 января.
Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.