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Общество

Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

Ведомости

В Шебекинском городском округе под обстрел попали хутор Стадников, село Муром и таможенный пункт пропуска Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе сегодня неспокойно», — написал Гладков, добавив, что пострадавших и жертв нет.

По его данным, в результате «прилета» в хуторе Стадников повреждены окна в двух частных домах, а в селе Муром поврежден фасад одного частного дома. «Зафиксированы прилеты по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 10 снарядов», — сообщил губернатор.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. По его словам, один из фрагментов сбитого ПВО снаряда упал на развязку автодороги Комсомольский – Майский, после чего загорелась сухая трава. Уточнялось, что спасатели потушили огонь.

20 декабря Гладков сообщил, что при обстреле вооруженными силами Украины Шебекинского городского округа Белгородской области один человек пострадал, мужчина получил переломы костей предплечья. Он также уточнял, что в результате обстрела было нарушено электроснабжение, без света осталась треть жителей города.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 декабря он был продлен до 5 января.

Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.

Ранее по теме: В Крыму продлен «желтый» уровень террористической опасности до 21 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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