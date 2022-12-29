Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

По его данным, в результате «прилета» в хуторе Стадников повреждены окна в двух частных домах, а в селе Муром поврежден фасад одного частного дома. «Зафиксированы прилеты по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 10 снарядов», — сообщил губернатор.