Один человек пострадал при обстреле в Белгородской области
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа Белгородской области один человек пострадал, мужчина получил переломы костей предплечья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу», — сказано в сообщении.
Гладков также отметил, что в результате обстрела было нарушено электроснабжение, без света осталась треть жителей города. Губернатор региона подчеркнул, что вскоре электроснабжение восстановят.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в настоящее время в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Гладков продлил его до 21 декабря. На тот же срок было продлено и постановление о запрете запуска петард и фейерверков.