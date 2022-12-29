В Крыму продлен «желтый» уровень террористической опасности до 21 января

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 г. до 20:00 21 января 2023 г. будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал он.