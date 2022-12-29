В Крыму продлен «желтый» уровень террористической опасности до 21 января
«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 г. до 20:00 21 января 2023 г. будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал он.
Аксенов уточнил, что решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Вместе с тем «желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах ряда региональных ведомств, включая крымский минтранс, минздрав, министерство топлива и энергетики и др.
Обстановка в Крыму полностью контролируется властями и правоохранительными органами, добавил глава республики.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).