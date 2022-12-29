Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородом

В предыдущий раз Гладков сообщал об обстрелах Белгородской области 20 декабря. Тогда украинские военные наносили удары по Шебекинскому городскому округу. В результате пострадал один мужчина, он получил переломы костей предплечья. Кроме того, в Шебекино было нарушено электроснабжение, без света осталась одна треть жителей города. Спустя несколько часов Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения.