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Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородом

Ведомости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал Гладков.

По его словам, один из фрагментов сбитого ПВО снаряда упал на развязку автодороги Комсомольский – Майский, после чего загорелась сухая трава. Уточняется, что спасатели уже потушили огонь.

В предыдущий раз Гладков сообщал об обстрелах Белгородской области 20 декабря. Тогда украинские военные наносили удары по Шебекинскому городскому округу. В результате пострадал один мужчина, он получил переломы костей предплечья. Кроме того, в Шебекино было нарушено электроснабжение, без света осталась одна треть жителей города. Спустя несколько часов Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 декабря он был продлен до 5 января.

Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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