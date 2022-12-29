Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородом
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал Гладков.
По его словам, один из фрагментов сбитого ПВО снаряда упал на развязку автодороги Комсомольский – Майский, после чего загорелась сухая трава. Уточняется, что спасатели уже потушили огонь.
В предыдущий раз Гладков сообщал об обстрелах Белгородской области 20 декабря. Тогда украинские военные наносили удары по Шебекинскому городскому округу. В результате пострадал один мужчина, он получил переломы костей предплечья. Кроме того, в Шебекино было нарушено электроснабжение, без света осталась одна треть жителей города. Спустя несколько часов Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 декабря он был продлен до 5 января.
Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.