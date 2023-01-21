Сальдо рассказал о частом общении Путина с главами новых регионов России
Президент России Владимир Путин держит ситуацию в четырех новых регионах РФ на контроле и часто общается с их главами, сообщил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах Федерации на контроле, часто общается с их руководителями», – сказал Сальдо.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства тогда подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
В декабре президент впервые провел переговоры с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и врио руководителя ЛНР Леонидом Пасечником, сообщала пресс-служба Кремля.
Глава государства вручил им ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо – третьей степени. Лидеры четырех новых регионов России удостоены государственных наград с формулировкой «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».