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Сальдо рассказал о частом общении Путина с главами новых регионов России

Ведомости

Президент России Владимир Путин держит ситуацию в четырех новых регионах РФ на контроле и часто общается с их главами, сообщил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах Федерации на контроле, часто общается с их руководителями», – сказал Сальдо.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства тогда подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

В декабре президент впервые провел переговоры с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и врио руководителя ЛНР Леонидом Пасечником, сообщала пресс-служба Кремля. 

Глава государства вручил им ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо – третьей степени. Лидеры четырех новых регионов России удостоены государственных наград с формулировкой «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных