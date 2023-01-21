Сальдо рассказал о частом общении Путина с главами новых регионов России

Глава государства вручил им ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо – третьей степени. Лидеры четырех новых регионов России удостоены государственных наград с формулировкой «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».