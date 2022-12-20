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Владимир Путин провел переговоры с главами ЛНР и ДНР

Были затронуты вопросы безопасности и социального обеспечения жителей
Филипп Иванов
Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи глава государства отметил, что обстановка с безопасностью в ДНР остается острой из-за постоянных обстрелов.

В ходе переговоров президент подчеркнул, что иностранные СМИ не освещают обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, которые осуществляют украинские военные. Также президент предложил обсудить вопросы социального обеспечения жителей ДНР.

«Начать все-таки предлагаю так же, как и в разговоре с руководителем из Луганска, с таких проблем, которые касаются каждого жителя Донецкой республики, – с уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, с уровня здравоохранения. Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам, а потом, безусловно, перейдем к тому, с чего я начал, – к вопросам безопасности», – заявил Путин.

Пушилин, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время в крупных городах ДНР, таких как Донецк, Макеевка и Горлова, вода подается раз в три дня на два часа. При этом власти уже построили из резервных водохранилищ ряд водоводов, однако этого недостаточно. По его словам, Донецку в вопросе обеспечения водой помогают и другие регионы, в частности, Москва.

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«Донецку помогает город Москва. Это и бурение скважин, это и подвоз цистернами, причём это происходит в ежедневном формате, потому что водопотери остаются. Вроде бы заполнили систему, котельная вроде бы работает, а дальше утечка воды, автоматически отключается [система], вода не успевает поступать», – сказал глава ДНР, отметив, что из-за украинских обстрелов иногда обесточиваются котельные, что негативно сказывается на отоплении.

В Мариуполе, по словам Пушилина, с теплом «немного сложнее, немного и проще»: «Там нет обстрелов, но тем не менее очень много разрушений. Было решение с модульными котельными, то есть закрывать вопрос блочно-модульными котельными. И, в принципе, ситуация сейчас, если не полностью решена, то максимально».

До этого глава государства провел переговоры с врио руководителя Луганской народной республики Леонидом Пасечником. В рамках встречи Путин заявил, что ситуация с безопасностью в регионе остается сложной. Он попросил Пасечника рассказать о работе по хозяйственным вопросам – экономике, социальной сфере, здравоохранении.

Пасечник просил Путина включить регион «в какие-то государственные программы по поставкам угля». На территории республики расположено единственное топливное, угольное предприятие – республиканская топливная компания «Востокуголь», доложил врио главы региона. По его словам, проблемы возникли в том числе из-за того, что в 2022 г. 58% шахтеров ушли на фронт, также у региона иногда не хватает средств для выплаты зарплат работникам.

«Может быть, где-то нужен наш уголь – донбасский, уголь Донбасса. Я понимаю, мы составляем в некотором роде конкуренцию, наверное, Кузбассу, но вместе с тем, может быть, где-то будет нужен и наш уголь: где-то логистика будет лучше, где-то по каким-то качественным параметрам наш уголь хорош», – сказал Пасечник, попросив выделить субсидии для того, чтобы покрыть часть зарплат шахтеров, что сделает эту работу более привлекательной, а также обеспечит достойной оплатой шахтеров, которые вернутся с фронта.

Также сегодня Путин вручил Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо – третьей степени.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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