Владимир Путин провел переговоры с главами ЛНР и ДНР

«Может быть, где-то нужен наш уголь – донбасский, уголь Донбасса. Я понимаю, мы составляем в некотором роде конкуренцию, наверное, Кузбассу, но вместе с тем, может быть, где-то будет нужен и наш уголь: где-то логистика будет лучше, где-то по каким-то качественным параметрам наш уголь хорош», – сказал Пасечник, попросив выделить субсидии для того, чтобы покрыть часть зарплат шахтеров, что сделает эту работу более привлекательной, а также обеспечит достойной оплатой шахтеров, которые вернутся с фронта.