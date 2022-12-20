Владимир Путин провел переговоры с главами ЛНР и ДНР

Владимир Путин провел переговоры с главами ЛНР и ДНРБыли затронуты вопросы безопасности и социального обеспечения жителей
Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи глава государства отметил, что обстановка с безопасностью в ДНР остается острой из-за постоянных обстрелов.
В ходе переговоров президент подчеркнул, что иностранные СМИ не освещают обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, которые осуществляют украинские военные. Также президент предложил обсудить вопросы социального обеспечения жителей ДНР.
«Начать все-таки предлагаю так же, как и в разговоре с руководителем из Луганска, с таких проблем, которые касаются каждого жителя Донецкой республики, – с уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, с уровня здравоохранения. Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам, а потом, безусловно, перейдем к тому, с чего я начал, – к вопросам безопасности», – заявил Путин.
Пушилин, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время в крупных городах ДНР, таких как Донецк, Макеевка и Горлова, вода подается раз в три дня на два часа. При этом власти уже построили из резервных водохранилищ ряд водоводов, однако этого недостаточно. По его словам, Донецку в вопросе обеспечения водой помогают и другие регионы, в частности, Москва.
«Донецку помогает город Москва. Это и бурение скважин, это и подвоз цистернами, причём это происходит в ежедневном формате, потому что водопотери остаются. Вроде бы заполнили систему, котельная вроде бы работает, а дальше утечка воды, автоматически отключается [система], вода не успевает поступать», – сказал глава ДНР, отметив, что из-за украинских обстрелов иногда обесточиваются котельные, что негативно сказывается на отоплении.
В Мариуполе, по словам Пушилина, с теплом «немного сложнее, немного и проще»: «Там нет обстрелов, но тем не менее очень много разрушений. Было решение с модульными котельными, то есть закрывать вопрос блочно-модульными котельными. И, в принципе, ситуация сейчас, если не полностью решена, то максимально».
До этого глава государства провел переговоры с врио руководителя Луганской народной республики Леонидом Пасечником. В рамках встречи Путин заявил, что ситуация с безопасностью в регионе остается сложной. Он попросил Пасечника рассказать о работе по хозяйственным вопросам – экономике, социальной сфере, здравоохранении.
Пасечник просил Путина включить регион «в какие-то государственные программы по поставкам угля». На территории республики расположено единственное топливное, угольное предприятие – республиканская топливная компания «Востокуголь», доложил врио главы региона. По его словам, проблемы возникли в том числе из-за того, что в 2022 г. 58% шахтеров ушли на фронт, также у региона иногда не хватает средств для выплаты зарплат работникам.
«Может быть, где-то нужен наш уголь – донбасский, уголь Донбасса. Я понимаю, мы составляем в некотором роде конкуренцию, наверное, Кузбассу, но вместе с тем, может быть, где-то будет нужен и наш уголь: где-то логистика будет лучше, где-то по каким-то качественным параметрам наш уголь хорош», – сказал Пасечник, попросив выделить субсидии для того, чтобы покрыть часть зарплат шахтеров, что сделает эту работу более привлекательной, а также обеспечит достойной оплатой шахтеров, которые вернутся с фронта.
Также сегодня Путин вручил Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо – третьей степени.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.