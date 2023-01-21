Рогов рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области
Направление города Гуляйполе в Запорожской области стало не менее горячим, чем Ореховское, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня на Запорожской ЛБС [линии боевого соприкосновения] помимо Ореховского направления не менее горячим стало и Гуляйпольское. В атаку идут морпехи Тихоокеанского флота. Дай Бог, ждем хороших новостей», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов сегодня также рассказал ТАСС, что российские силы ведут подавление украинских позиций на линии соприкосновения в городах Орехов, Гуляйполе и селе Каменское. Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Лобковое, которые находится в 9 км от Каменского. По словам Рогова, киевские власти уже не исключают выхода российских сил к Запорожью.
«Лобковое перебивает окончательно возможность транспортной связи между Каменским и Ореховым – двумя стратегически важными населенными пунктами, контроль над которыми дает возможность ВСУ удерживать линию фронта. Теперь непосредственно Лобковое, находящееся на высоте, дает возможность контроля над дорогой и перерезания снабжения как живой силой, так и боеприпасами и оружием», – сказал чиновник.
Ранее сегодня Рогов заявил, что российские войска за сутки продвинулись примерно на 7 км вперед в Запорожской области, идет процесс освобождения не менее семи населенных пунктов. По его словам, украинская артиллерия, в том числе гаубицы M777, «испытывает острый снарядный голод» после ударов российских артиллеристов по складам и позициям ВСУ. Минобороны РФ в субботу также сообщило, что на Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли «более выгодные рубежи и позиции».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.