Рогов рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области

Ранее сегодня Рогов заявил, что российские войска за сутки продвинулись примерно на 7 км вперед в Запорожской области, идет процесс освобождения не менее семи населенных пунктов. По его словам, украинская артиллерия, в том числе гаубицы M777, «испытывает острый снарядный голод» после ударов российских артиллеристов по складам и позициям ВСУ. Минобороны РФ в субботу также сообщило, что на Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли «более выгодные рубежи и позиции».