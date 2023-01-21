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В Подмосковье прошла тренировка расчетов С-300 по отражению атак с воздуха

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В Подмосковье состоялась тренировка расчетов зенитных ракетных систем С-300  Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщает Минобороны РФ.

«В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады ЗВО по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. Батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства», – говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. В ходе тренировки, как отмечается, военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. 

«Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи. Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», – рассказали в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США разрабатывают план удара по деловому кварталу «Москва-Сити» в столице. Бомбардировки по территориям Центральной России, по его мнению, будут усилены. Федоров привел в пример атаку на Энгельс, когда в результате падения обломков украинского БПЛА на военном аэродроме погибли три человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных