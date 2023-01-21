В Подмосковье прошла тренировка расчетов С-300 по отражению атак с воздуха

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США разрабатывают план удара по деловому кварталу «Москва-Сити» в столице. Бомбардировки по территориям Центральной России, по его мнению, будут усилены. Федоров привел в пример атаку на Энгельс, когда в результате падения обломков украинского БПЛА на военном аэродроме погибли три человека.