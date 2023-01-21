В Подмосковье прошла тренировка расчетов С-300 по отражению атак с воздуха
В Подмосковье состоялась тренировка расчетов зенитных ракетных систем С-300 Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщает Минобороны РФ.
«В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады ЗВО по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. Батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства», – говорится в сообщении.
В мероприятии участвовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. В ходе тренировки, как отмечается, военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники.
«Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи. Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», – рассказали в пресс-службе.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США разрабатывают план удара по деловому кварталу «Москва-Сити» в столице. Бомбардировки по территориям Центральной России, по его мнению, будут усилены. Федоров привел в пример атаку на Энгельс, когда в результате падения обломков украинского БПЛА на военном аэродроме погибли три человека.