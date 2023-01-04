Депутат Госдумы заявил о подготовке США удара по «Москва-Сити»

В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет попытки Киева нанести удары по территории РФ. Он также подчеркнул, что США не помогают в этом Украине. Блинкен добавил, что слышал об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.