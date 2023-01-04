Депутат Госдумы заявил о подготовке США удара по «Москва-Сити»
Американцы разрабатывают план удара пр деловому кварталу «Москва-Сити» в столице, считает депутат от «Единой России» Евгений Федоров. Видео с заявлением парламентария опубликовал Telegram-канал издания «Белрусинфо».
«Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстрационного по "Москва-Сити и так далее. То есть они будут повышать градус»,— сказал Федоров.
По словам депутата, бомбардировки по территориям Центральной России будут усилены. Федоров привел в пример атаку на Энгельс, когда в результате падения обломков украинского БПЛА на военном аэродроме погибли три человека.
В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет попытки Киева нанести удары по территории РФ. Он также подчеркнул, что США не помогают в этом Украине. Блинкен добавил, что слышал об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.
При этом глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что беспилотники, с помощью которых украинские военные попытались атаковать два российских аэродрома, были усовершенствованы при участии американской корпорации. Гаврилов также сообщил, что НАТО было осведомлено о подготовке Украиной нападения на российские аэродромы.