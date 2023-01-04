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Депутат Госдумы заявил о подготовке США удара по «Москва-Сити»

Ведомости

Американцы разрабатывают план удара пр деловому кварталу «Москва-Сити» в столице, считает депутат от «Единой России» Евгений Федоров. Видео с заявлением парламентария опубликовал Telegram-канал издания «Белрусинфо».

«Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстрационного по "Москва-Сити и так далее. То есть они будут повышать градус»,— сказал Федоров.

По словам депутата, бомбардировки по территориям Центральной России будут усилены. Федоров привел в пример атаку на Энгельс, когда в результате падения обломков украинского БПЛА на военном аэродроме погибли три человека.

В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет попытки Киева нанести удары по территории РФ. Он также подчеркнул, что США не помогают в этом Украине. Блинкен добавил, что слышал об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.

При этом глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что беспилотники, с помощью которых украинские военные попытались атаковать два российских аэродрома, были усовершенствованы при участии американской корпорации. Гаврилов также сообщил, что НАТО было осведомлено о подготовке Украиной нападения на российские аэродромы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных