Дипломат Гаврилов: дрон для украинских ударов по аэродромам РФ модернизировали США
Беспилотники, с помощью которых украинские военные попытались атаковать два российских аэродрома, были усовершенствованы при участии американской корпорации. Об этом рассказал «РИА Новости» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«В течение 2022 г. на Харьковском авиационном заводе были проведены работы по модернизации упомянутых БПЛА с участием специалистов киевского конструкторского бюро "Луч" и американской корпорации Raytheon Technologies», — заявил Гаврилов.
Дальность действия беспилотника составляет до 1000 км, добавил российский дипломат. По его словам, «понятно, в каком направлении планировалось использовать» данное вооружение.
Ранее сегодня Гаврилов также сообщил, что НАТО было осведомлено о подготовке Украиной нападения на российские аэродромы.
Накануне, 7 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет попытки Киева нанести удары по территории РФ. Он также подчеркнул, что США не помогают в этом Украине. Блинкен добавил, что слышал об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.
Украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях 5 и 6 декабря. В результате на аэродромах «Дягилево» и «Энгельс» погибли трое военнослужащих РФ, сообщило Минобороны. По данным ведомства, целью противника были самолеты дальней авиации.
Из-за атаки украинского беспилотника на аэродроме в Курской области произошло возгорание нефтенакопителя. На тушение пожара ушло более суток.
В ответ на действия украинской стороны российские военные 5 декабря нанесли удары по системе военного управления и связанными с ней объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — подчеркнули в Минобороны РФ.
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