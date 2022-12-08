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Дипломат Гаврилов: дрон для украинских ударов по аэродромам РФ модернизировали США

Ведомости

Беспилотники, с помощью которых украинские военные попытались атаковать два российских аэродрома, были усовершенствованы при участии американской корпорации. Об этом рассказал «РИА Новости» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«В течение 2022 г. на Харьковском авиационном заводе были проведены работы по модернизации упомянутых БПЛА с участием специалистов киевского конструкторского бюро "Луч" и американской корпорации Raytheon Technologies», — заявил Гаврилов. 

Дальность действия беспилотника составляет до 1000 км, добавил российский дипломат. По его словам, «понятно, в каком направлении планировалось использовать» данное вооружение. 

Ранее сегодня Гаврилов также сообщил, что НАТО было осведомлено о подготовке Украиной нападения на российские аэродромы. 

Накануне, 7 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет попытки Киева нанести удары по территории РФ. Он также подчеркнул, что США не помогают в этом Украине. Блинкен добавил, что слышал об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.

Украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях 5 и 6 декабря. В результате на аэродромах «Дягилево» и «Энгельс» погибли трое военнослужащих РФ, сообщило Минобороны. По данным ведомства, целью противника были самолеты дальней авиации. 

Из-за атаки украинского беспилотника на аэродроме в Курской области произошло возгорание нефтенакопителя. На тушение пожара ушло более суток. 

В ответ на действия украинской стороны российские военные 5 декабря нанесли удары по системе военного управления и связанными с ней объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — подчеркнули в Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных