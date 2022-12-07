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Блинкен заявил, что США не поощряют украинские удары по территории России

Ведомости

США не поощряют нанесение ударов по территории России и не помогают Украине в этом. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. 

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения таких ударов]», — сказал он (цитата по ТАСС).

В то же время Блинкен указал на продолжающиеся боевые действия на Украине и подчеркнул, что США «со своими партнерами» продолжат обеспечивать Киев оснащением для защиты территории Украины. Госсекретарь также отметил, что видел сообщения об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.

Украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях 5 и 6 декабря. В результате на аэродромах «Дягилево» и «Энгельс» погибли трое военнослужащих РФ, сообщило Минобороны. По данным ведомства, целью противника были самолеты дальней авиации.

Из-за атаки украинского беспилотника на аэродроме в Курской области произошло возгорание нефтенакопителя. Пожар удалось локализовать только к утру 7 декабря, сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах. В настоящее время тушение огня по-прежнему продолжается.

На фоне украинских ударов по территории РФ 6 декабря президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. В Кремле также отметили, что из-за украинских ударов власти в регионах принимают дополнительные меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных