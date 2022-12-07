Блинкен заявил, что США не поощряют украинские удары по территории России
США не поощряют нанесение ударов по территории России и не помогают Украине в этом. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения таких ударов]», — сказал он (цитата по ТАСС).
В то же время Блинкен указал на продолжающиеся боевые действия на Украине и подчеркнул, что США «со своими партнерами» продолжат обеспечивать Киев оснащением для защиты территории Украины. Госсекретарь также отметил, что видел сообщения об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.
Украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях 5 и 6 декабря. В результате на аэродромах «Дягилево» и «Энгельс» погибли трое военнослужащих РФ, сообщило Минобороны. По данным ведомства, целью противника были самолеты дальней авиации.
Из-за атаки украинского беспилотника на аэродроме в Курской области произошло возгорание нефтенакопителя. Пожар удалось локализовать только к утру 7 декабря, сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах. В настоящее время тушение огня по-прежнему продолжается.
На фоне украинских ударов по территории РФ 6 декабря президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. В Кремле также отметили, что из-за украинских ударов власти в регионах принимают дополнительные меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры.
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