Блинкен заявил, что США не поощряют украинские удары по территории России

В то же время Блинкен указал на продолжающиеся боевые действия на Украине и подчеркнул, что США «со своими партнерами» продолжат обеспечивать Киев оснащением для защиты территории Украины. Госсекретарь также отметил, что видел сообщения об ударах по российским аэродромам, но «подробной информации» об этом у него нет.