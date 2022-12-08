Песков: немецкие заявления об ударах Киева по российским аэропортам не способствуют миру
Заявления из ФРГ про атаки Украины на российские территории не способствуют решению конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Такие заявления, собственно, продлевают весь этот тяжёлый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, поощряют ли заявления представителей ФРГ украинскую сторону к новым атакам.
Спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что Украина «не обязана ограничивать» действия собственными территориями, а попытки ударов по российским аэродромам являются «законными». Он добавил, что немецкая сторона приняла к сведению сообщения о разрушениях на российских авиабазах и придерживается мнения, что Украина имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН.
5 декабря ВСУ предприняли попытки атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.
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