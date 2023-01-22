Рогов: бойцы РФ заставляют ВСУ бежать со своих позиций

Рогов 21 января также рассказал ТАСС, что российские силы ведут подавление украинских позиций на линии соприкосновения в городах Орехов, Гуляйполе и селе Каменское. Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Лобковое, которые находится в 9 км от Каменского. По словам Рогова, киевские власти уже не исключают выхода российских сил к Запорожью. Минобороны РФ в субботу также сообщило, что на Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли «более выгодные рубежи и позиции».