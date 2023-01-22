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Рогов: бойцы РФ заставляют ВСУ бежать со своих позиций

Ведомости

Украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на Запорожском направлении, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наступление на Запорожском направлении – опасный и тяжелый солдатский труд. Штурмовая группа наших бойцов шаг за шагом зачищает окопы противника, заставляя уцелевших боевиков ВСУ бежать со своих позиций», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Рогов уточнил, что наступление российской армии на Запорожском направлении сосредоточено в районе городов Орехов и Гуляйполе.

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — сказал он «РИА Новости». По его словам, на этих участках идут активные боестолкновения, на инициатива находится на стороне России.

Ранее по теме: Рогов сообщил о продвижении российских войск на 7 км в Запорожской области

Рогов 21 января также рассказал ТАСС, что российские силы ведут подавление украинских позиций на линии соприкосновения в городах Орехов, Гуляйполе и селе Каменское. Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Лобковое, которые  находится в 9 км от Каменского. По словам Рогова, киевские власти уже не исключают выхода российских сил к Запорожью. Минобороны РФ в субботу также сообщило, что на Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли «более выгодные рубежи и позиции».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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