Рогов: бойцы РФ заставляют ВСУ бежать со своих позиций
Украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на Запорожском направлении, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Наступление на Запорожском направлении – опасный и тяжелый солдатский труд. Штурмовая группа наших бойцов шаг за шагом зачищает окопы противника, заставляя уцелевших боевиков ВСУ бежать со своих позиций», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Рогов уточнил, что наступление российской армии на Запорожском направлении сосредоточено в районе городов Орехов и Гуляйполе.
«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — сказал он «РИА Новости». По его словам, на этих участках идут активные боестолкновения, на инициатива находится на стороне России.
Рогов 21 января также рассказал ТАСС, что российские силы ведут подавление украинских позиций на линии соприкосновения в городах Орехов, Гуляйполе и селе Каменское. Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Лобковое, которые находится в 9 км от Каменского. По словам Рогова, киевские власти уже не исключают выхода российских сил к Запорожью. Минобороны РФ в субботу также сообщило, что на Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли «более выгодные рубежи и позиции».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.