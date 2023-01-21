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Рогов сообщил о продвижении российских войск на 7 км в Запорожской области

Ведомости

Российские войска за сутки продвинулись примерно на 7 км вперед в Запорожской области, идет процесс освобождения не менее семи населенных пунктов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«За сутки наши войска продвинулись вперёд на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», – написал Рогов ночью 21 января.

По его словам, украинская артиллерия, в том числе гаубицы M777, «испытывает острый снарядный голод» после ударов российских артиллеристов по складам и позициям ВСУ.

Ранее по теме: Рогов сообщил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожье

Днем ранее Рогов заявил, что на Запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий. Российская армия, как писал он, перешла в локальное наступление в районе Орехова, также были освобождены четыре населенных пункта. 

17 января Рогов сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона. Еще 9 января чиновник утверждал, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.

15 января президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в проведении спецоперации. В частности, Минобороны сообщает об успехах Вооруженных сил РФ в ДНР. Так, 12 января под контроль был взят Соледар, 18 января — населенный пункт Соль. Ранее сегодня стало известно о взятии Клещеевки.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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