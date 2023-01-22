Делегация Госдумы прибыла в Тегеран
Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран, сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.
Уточняется, что в состав делегации вошли главы профильных комитетов. Ранее «РИА Новости» сообщало, что вместе с Володиным в Тегеран отправились вице-спикер Сергей Неверов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На 23 января у делегации запланировано совместное с парламентом Ирана заседание по сотрудничеству, в повестке которого - взаимодействие на Каспии, региональная безопасность и противодействие терроризму. Володин проведет переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.
26 декабря 2022 г. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Володин планирует посетить Иран в январе 2023 г. и провести там встречу с президентом республики Ибрахимом Раиси. 28 декабря издание со ссылкой на Садекияна сообщило, что иранская сторона уже располагает программой визита спикера российского парламента в страну. При этом Садекиян добавлял, что точная дата визита «не определена».
17 января 2023 г. на первом пленарном заседании весенней сессии в Госдуме Володин напомнил об официальных визитах представителей нижней палаты в Иран и Туркменистан.