Делегация Госдумы прибыла в Тегеран

26 декабря 2022 г. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Володин планирует посетить Иран в январе 2023 г. и провести там встречу с президентом республики Ибрахимом Раиси. 28 декабря издание со ссылкой на Садекияна сообщило, что иранская сторона уже располагает программой визита спикера российского парламента в страну. При этом Садекиян добавлял, что точная дата визита «не определена».