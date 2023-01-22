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Делегация Госдумы прибыла в Тегеран

Ведомости

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран, сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

Уточняется, что в состав делегации вошли главы профильных комитетов. Ранее «РИА Новости» сообщало, что вместе с Володиным в Тегеран отправились вице-спикер Сергей Неверов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На 23 января у делегации запланировано совместное с парламентом Ирана заседание по сотрудничеству, в повестке которого - взаимодействие на Каспии, региональная безопасность и противодействие терроризму. Володин проведет переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.

26 декабря 2022 г. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Володин планирует посетить Иран в январе 2023 г. и провести там встречу с президентом республики Ибрахимом Раиси. 28 декабря издание со ссылкой на Садекияна сообщило, что иранская сторона уже располагает программой визита спикера российского парламента в страну. При этом Садекиян добавлял, что точная дата визита «не определена».

17 января 2023 г. на первом пленарном заседании весенней сессии в Госдуме Володин напомнил об официальных визитах представителей нижней палаты в Иран и Туркменистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных