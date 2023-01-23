Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР
Российские силы в качестве трофеев захватили абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink в ДНР, которыми пользовались украинские военные. Об этом сообщил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».
«Мы знаем, какую пользу и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал он.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используют ВСУ. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink.
По данным Associated Press, с начала конфликта Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре 2022 г. Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писало, что компания SpaceX и ее глава Илон Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink.
Ранее в МИД РФ говорили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.