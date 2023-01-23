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Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР

Ведомости

Российские силы в качестве трофеев захватили абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink в ДНР, которыми пользовались украинские военные. Об этом сообщил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».

«Мы знаем, какую пользу и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал он.

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используют ВСУ. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink.

По данным Associated Press, с начала конфликта Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре 2022 г. Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писало, что компания SpaceX и ее глава Илон Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink.

Ранее в МИД РФ говорили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных