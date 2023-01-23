Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР

«Мы знаем, какую пользу и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал он.