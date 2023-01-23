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Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917 года» от изъятия активов

Ведомости

В вопросе изъятия активов не нужно повторять чужих ошибок, нужно учиться на своих. Россия получила свою «прививку» от конфискации активов еще в 1917 г., заявил в интервью РБК президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин. 

По мнению бизнесмена, конфискация активов является «скрытой или явной формой воровства». Он напомнил, что западные страны встраивали свое общество в том числе на принципе уважения к частной собственности, однако теперь власти сами нарушают этот принцип. По словам Потанина, подобные действия могут ударить по ним самим. 

«Мы свою прививку уже получили в 1917 г. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям. И поэтому от этого надо просто уметь воздержаться», — заявил Потанин.

В действиях Запада бизнесмен увидел провоцирование, однако России не следует повторять «ошибки других», уточнил он. Потанин пояснил, что в будущем отсутствие нарушений со стороны РФ даст ей «большое хотя бы морально-психологическое преимущество». Он также напомнил, что на уважении к праву собственности строится предпринимательская активность. Бизнесмен также выступил против национализации имущества ушедших из России компаний.

После начала спецоперации России на Украине в результате санкций РФ лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Речь шла о $300 млрд. Кроме того, в июне стало известно, что международная группа по блокировке российских активов за 100 дней работы заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более $30 млрд. 

Кроме того, в западных странах регулярно звучит идея конфискации российских средств в пользу Украины. В частности, такая поправку включена в проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год. В январе в минфине США подтвердили планы Вашингтона передать замороженные активы россиян Украине.

Российские власти также предлагали изымать активы иностранных бизнесменов из недружественных стран в ответ на действия Запада. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мае 2022 г. Однако в октябре на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ подчеркнул, что в национализации нет необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных