Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917 года» от изъятия активов
По мнению бизнесмена, конфискация активов является «скрытой или явной формой воровства». Он напомнил, что западные страны встраивали свое общество в том числе на принципе уважения к частной собственности, однако теперь власти сами нарушают этот принцип. По словам Потанина, подобные действия могут ударить по ним самим.
«Мы свою прививку уже получили в 1917 г. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям. И поэтому от этого надо просто уметь воздержаться», — заявил Потанин.
В действиях Запада бизнесмен увидел провоцирование, однако России не следует повторять «ошибки других», уточнил он. Потанин пояснил, что в будущем отсутствие нарушений со стороны РФ даст ей «большое хотя бы морально-психологическое преимущество». Он также напомнил, что на уважении к праву собственности строится предпринимательская активность. Бизнесмен также выступил против национализации имущества ушедших из России компаний.
После начала спецоперации России на Украине в результате санкций РФ лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Речь шла о $300 млрд. Кроме того, в июне стало известно, что международная группа по блокировке российских активов за 100 дней работы заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более $30 млрд.
Кроме того, в западных странах регулярно звучит идея конфискации российских средств в пользу Украины. В частности, такая поправку включена в проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год. В январе в минфине США подтвердили планы Вашингтона передать замороженные активы россиян Украине.
Российские власти также предлагали изымать активы иностранных бизнесменов из недружественных стран в ответ на действия Запада. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мае 2022 г. Однако в октябре на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ подчеркнул, что в национализации нет необходимости.