Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917 года» от изъятия активов

«Мы свою прививку уже получили в 1917 г. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям. И поэтому от этого надо просто уметь воздержаться», — заявил Потанин.