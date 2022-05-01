Володин предложил конфисковать активы бизнеса из недружественных стран
Закон, позволяющий передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан, который приняла палата представителей конгресса США, не повлияет на экономику России, однако России следует конфисковать активы компаний из недружественных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин сравнил поведение российских и зарубежных компаний: предприниматели РФ «действуют цивилизованно», выкупая доли партнеров, а представители Литвы, Латвии, Польши и США «занимаются воровством». На такие решения недружественных стран следует отвечать зеркальными мерами и конфисковать активы, считает председатель Госдумы. Вырученные от продажи средства он предлагает направить на развитие страны.
По мнению Володина, замороженные золотовалютные резервы на сумму около $300 млрд России вернут, так как это средства государства. Он напомнил об ответной мере ЦБ, которая предполагает запрет иностранным инвесторам выводить деньги из российской финансовой системы. Речь идет о порядка $500 млрд, указал спикер Госдумы.
Ранее Володин прокомментировал законопроект США о «ленд-лизе» для Украины «до конца боевых действий».
«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал политик. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.
27 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором предлагается конфисковывать связанные с Россией активы и продавать их для оказания военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Под конфискацию попадают активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Также деньги можно будет использовать на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга». На следующий день президент США Джо Байден анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских бизнесменов под санкциями.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение палаты представителей создает «очень опасный прецедент», который искажает любые правовые нормы. «Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального», — подчеркивал представитель Кремля.
В пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных в США золотовалютных резервов на случай любого развития ситуации. «Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене, — здесь нет готовых рецептов, как реагировать на эту отмену», — сказала Набиуллина.
Она также добавила, что есть предложения о паритетных решениях в отношении имущества недружественных государств и связанных с ним лиц, но этот вопрос за пределами мандата ЦБ. Стратегию и тактику правовой защиты председатель ЦБ также не раскрыла, отметив, что о деталях пока говорить рано.