Володин предложил конфисковать активы бизнеса из недружественных стран

27 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором предлагается конфисковывать связанные с Россией активы и продавать их для оказания военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Под конфискацию попадают активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Также деньги можно будет использовать на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга». На следующий день президент США Джо Байден анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских бизнесменов под санкциями.