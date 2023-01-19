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В США заявили о скором начале передачи конфискованных российских активов Украине

Ведомости

В скором времени США намерены начать передачу части конфискованных российских активов Украине, заявил руководитель рабочей группы американского минюста по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции активов РФ Эндрю Адамс, пишет ТАСС.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», – сказал он.

Сенат конгресса США в декабре 2022 г. принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в размере $1,66 трлн, который включает поправку об изъятии российских активов в пользу Украины. Данную поправку внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. Речь шла о возможности передавать замороженные активы российских бизнесменов и компаний для гуманитарной и военной помощи Украине.

США намерены изымать российские активы для помощи Украине

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Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.

В начале этого месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Она подчеркивала, что планы некоторых стран изъять российские активы воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность» и вызовут соответствующую ответную адекватную реакцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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