В США заявили о скором начале передачи конфискованных российских активов Украине
В скором времени США намерены начать передачу части конфискованных российских активов Украине, заявил руководитель рабочей группы американского минюста по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции активов РФ Эндрю Адамс, пишет ТАСС.
«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», – сказал он.
Сенат конгресса США в декабре 2022 г. принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в размере $1,66 трлн, который включает поправку об изъятии российских активов в пользу Украины. Данную поправку внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. Речь шла о возможности передавать замороженные активы российских бизнесменов и компаний для гуманитарной и военной помощи Украине.
Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
В начале этого месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Она подчеркивала, что планы некоторых стран изъять российские активы воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность» и вызовут соответствующую ответную адекватную реакцию.