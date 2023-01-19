В США заявили о скором начале передачи конфискованных российских активов Украине

В начале этого месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Она подчеркивала, что планы некоторых стран изъять российские активы воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность» и вызовут соответствующую ответную адекватную реакцию.