Сенат США одобрил изъятие российских активов в пользу Украины

20 декабря бюджетный законопроект размером $1,66 трлн на финансовый год был внесен в конгресс США. В документе в том числе учтено выделение $44,9 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО. Сенаторы спешат принять законопроект и передать его на подпись президенту США Джо Байдену до конца недели, чтобы не допустить шатдауна.