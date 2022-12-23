Сенат США одобрил изъятие российских активов в пользу Украины
Сенат конгресса США принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в размере $1,66 трлн, который включает поправку об изъятии российских активов в пользу Украины. Об этом сообщил старший политический советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.
«Сенат США только что единогласно проголосовал за отправку изъятых активов олигархов в Украину», — написал он в Twitter.
Данную поправку внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. Речь идет о возможности передавать замороженные активы российских бизнесменов и компаний для гуманитарной и военной помощи Украине, пояснил Грэм в разговоре с CNN.
20 декабря бюджетный законопроект размером $1,66 трлн на финансовый год был внесен в конгресс США. В документе в том числе учтено выделение $44,9 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО. Сенаторы спешат принять законопроект и передать его на подпись президенту США Джо Байдену до конца недели, чтобы не допустить шатдауна.
На прошлой неделе, 16 декабря, сенат США также одобрил оборонный бюджет на 2023 г. в размере $858 млрд. Сумма превысила прошлогодний показатель в $778 млрд и стала рекордной в истории страны. Оборонный бюджет предполагает выделение Украине $800 млн.
Ранее украинские власти неоднократно предлагали конфисковать замороженные российские средства в пользу страны. Так, в марте в Киеве говорили, что эти активы «зарезервированы» для Украины, а в мае президент страны Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам подписать договор об аресте и конфискации российских активов за рубежом в пользу Киева.
15 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине. Предлагалось создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Проект документа раскритиковали российские власти. В МИДе заявили о «ничтожности» документа. В Кремле также указали на отсутствие юридической силы у такой резолюции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что принятие проекта документа является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России.