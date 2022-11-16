Газета
Политика

В МИДе назвали «ничтожной» резолюцию о репарациях Украине

Ведомости

Принятый Генассамблеей ООН проект резолюции о репарациях Украине является ничтожным с точки зрения международного права. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что определение «факта агрессии» и обвинение в этом какой-либо из сторон также находится вне компетенции Генассамблеи. По ее словам, такие решения может принимать только Совет безопасности ООН.

Захарова обратила внимание, что принятый проект стал наименее популярным среди всех документов, одобренных «в ходе антироссийской чрезвычайной спецсессии». Она также поблагодарила страны, которые высказались против данного документа. По ее словам, эти государства руководствовались понятием справедливости.

Представитель российского МИДа считает, что конфискованные активы РФ пойдут не на нужды украинцев, а на поставки новых вооружений Киеву для продолжения военных действий. По ее словам, одобрившим проект странам предстоит это осознать.

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине 15 ноября. Авторы инициативы предложили создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».

Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил о «ничтожности» документа. По его словам, авторы резолюции хотят изъять российские активы для финансирования новых поставок вооружения Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что принятие проекта резолюции является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России. Он добавил, что данное решение не имеет юридической силы.

Принятие документа прокомментировал и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За конфискацию российских активов он пригрозил изъятием средств и имущества инвесторов из тех стран, которые поддерживают инициативу. Медведев уточнил, что таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд и этого хватит для компенсации ущерба России.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных