В МИДе назвали «ничтожной» резолюцию о репарациях Украине
Принятый Генассамблеей ООН проект резолюции о репарациях Украине является ничтожным с точки зрения международного права. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что определение «факта агрессии» и обвинение в этом какой-либо из сторон также находится вне компетенции Генассамблеи. По ее словам, такие решения может принимать только Совет безопасности ООН.
Захарова обратила внимание, что принятый проект стал наименее популярным среди всех документов, одобренных «в ходе антироссийской чрезвычайной спецсессии». Она также поблагодарила страны, которые высказались против данного документа. По ее словам, эти государства руководствовались понятием справедливости.
Представитель российского МИДа считает, что конфискованные активы РФ пойдут не на нужды украинцев, а на поставки новых вооружений Киеву для продолжения военных действий. По ее словам, одобрившим проект странам предстоит это осознать.
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине 15 ноября. Авторы инициативы предложили создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил о «ничтожности» документа. По его словам, авторы резолюции хотят изъять российские активы для финансирования новых поставок вооружения Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что принятие проекта резолюции является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России. Он добавил, что данное решение не имеет юридической силы.
Принятие документа прокомментировал и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За конфискацию российских активов он пригрозил изъятием средств и имущества инвесторов из тех стран, которые поддерживают инициативу. Медведев уточнил, что таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд и этого хватит для компенсации ущерба России.
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