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Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях в пользу Украины

Ведомости

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции, согласно которому России будет необходимо возместить ущерб Украине, об этом сообщается на сайте ООН.

С этой целью авторы проекта резолюции предлагают создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».

Уточняется, что из 181 участника в поддержку этого проекта выступили 94 делегации, в том числе делегация из Турции, против проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Белоруссия, КНДР, Китай и Сирия, воздержались — 73.

Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, этот документ «юридически ничтожен». Он указал на то, что авторы резолюции таким образом хотят получить возможность использовать замороженные российские активы и направить их на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

«Страны Запада никогда не рассматривали "репарации" в качестве способа искупить свои собственные грехи. Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния. Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда «репарации» приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства», — сказал Небензя.

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Постпред России также предупредил, что принятие резолюции может «бумерангом вернуться» к ее инициаторам. По его словам, проект резолюции приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире. Авторами инициативы выступили Украина, Канада, Гватемала и Нидерланды.

После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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