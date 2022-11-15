Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях в пользу Украины

«Страны Запада никогда не рассматривали "репарации" в качестве способа искупить свои собственные грехи. Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния. Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда «репарации» приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства», — сказал Небензя.