Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях в пользу Украины
Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции, согласно которому России будет необходимо возместить ущерб Украине, об этом сообщается на сайте ООН.
С этой целью авторы проекта резолюции предлагают создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Уточняется, что из 181 участника в поддержку этого проекта выступили 94 делегации, в том числе делегация из Турции, против проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Белоруссия, КНДР, Китай и Сирия, воздержались — 73.
Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, этот документ «юридически ничтожен». Он указал на то, что авторы резолюции таким образом хотят получить возможность использовать замороженные российские активы и направить их на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.
«Страны Запада никогда не рассматривали "репарации" в качестве способа искупить свои собственные грехи. Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния. Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда «репарации» приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства», — сказал Небензя.
Постпред России также предупредил, что принятие резолюции может «бумерангом вернуться» к ее инициаторам. По его словам, проект резолюции приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире. Авторами инициативы выступили Украина, Канада, Гватемала и Нидерланды.
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
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