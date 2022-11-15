В Кремле назвали резолюцию о репарациях Украине попыткой ограбить резервы России
Проект резолюции, принятый Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН, согласно которому Россия должна выплатить репарации в пользу Украины, является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации объединенных наций. Решение это не является юридически обязывающим. Так мы к нему и будем относиться. Разумеется, мы категорически против этого», — сказал он.
На вопрос о том, собирается ли Россия участвовать в восстановлении объектов, которые пострадали в результате боевых действий, Песков ответил, что на территории страны «уже развернуты широкомасштабные работы», о восстановлении объектов за пределами России «речи не идет».
Сегодня, 15 ноября, ГА ООН приняла проект резолюции, согласно которому России будет необходимо возместить ущерб Украине. С этой целью авторы проекта резолюции предлагают создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Из 181 участника в поддержку этого проекта выступили 94 делегации, в том числе делегация из Турции, против проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Белоруссия, КНДР, Китай и Сирия, воздержались — 73, в том числе Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан и др.
Песков прокомментировал позицию партнеров России, которые решили воздержаться при голосовании, подчеркнув их суверенный государственный статус. «Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — сказал он.
В ходе своего выступления на заседании постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что этот документ «юридически ничтожен». Он указал на то, что авторы резолюции таким образом хотят получить возможность использовать замороженные российские активы и направить их на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
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