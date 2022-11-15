В Кремле назвали резолюцию о репарациях Украине попыткой ограбить резервы России

«Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации объединенных наций. Решение это не является юридически обязывающим. Так мы к нему и будем относиться. Разумеется, мы категорически против этого», — сказал он.