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МИД: Россия рассматривает все правовые механизмы возвращения заблокированных активов

Ведомости

Россия рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам и готовы к решительным шагам по защите национальной собственности, либо применению отдельных компенсационных мер», – рассказала она.

Захарова подчеркнула, что планы некоторых стран, включая Эстонию, изъять российские активы, воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность», и вызовут соответствующую ответную адекватную реакцию.

Отказ же недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всему финансовому миру зависимость активов суверенных стран от конъюнктурных геополитических реалий в нескольких западных странах, подчеркнула Захарова.

«И, самое главное, продемонстрирует, что они являются ворьем», – заключила она.

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Призывы конфисковать российские активы в ЕС звучат регулярно. В частности, 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.

В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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