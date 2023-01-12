МИД: Россия рассматривает все правовые механизмы возвращения заблокированных активов
Россия рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам и готовы к решительным шагам по защите национальной собственности, либо применению отдельных компенсационных мер», – рассказала она.
Захарова подчеркнула, что планы некоторых стран, включая Эстонию, изъять российские активы, воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность», и вызовут соответствующую ответную адекватную реакцию.
Отказ же недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всему финансовому миру зависимость активов суверенных стран от конъюнктурных геополитических реалий в нескольких западных странах, подчеркнула Захарова.
«И, самое главное, продемонстрирует, что они являются ворьем», – заключила она.
Призывы конфисковать российские активы в ЕС звучат регулярно. В частности, 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».