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Генпрокуратура выплатила 4,6 млн евро по решениям ЕСПЧ после выхода РФ из Совета Европы

Ведомости

Генпрокуратура России исполнила вынесенные до 15 марта постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), выплатив компенсации на 4,65 млн евро, сообщил глава ведомства Игорь Краснов в интервью «Известиям».

«Для соблюдения интересов РФ был принят закон, на основании которого Генпрокуратура продолжила исполнение уже вынесенных постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022 г. С этого момента 476 заявителей получили присужденные им денежные компенсации, общая сумма превысила 4,65 млн евро», – заявил он.

Краснов добавил, что Конституция России устанавливает более широкие широкие гарантии прав и свобод человека в сравнении с Европейской конвенцией по правам человека, поэтому выход РФ из Совета Европы не влечет умаления прав человека в стране.

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На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. 

16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ. 

Так, 16 сентября РФ перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время в МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Пояснялось, что положения основных договорно-правовых актов СЕ включены в российское законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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