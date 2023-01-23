В ДНР сообщили о взятии под контроль Краснопольевки
Вооруженные силы РФ взяли под контроль Двуречье и Краснопольевку в ДНР. Об этом сообщает штаб теробороны республики в Telegram-канале.
«По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении. Отмечается, что населенные пункты находятся близ Артемовска.
О переходе Двуречья под контроль российских сил Минобороны РФ сообщило еще 21 января. Утверждалось, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, 12 января был освобожден Соледар, 18 января — населенный пункт Соль, а 20 января — Клещеевка.
15 января президент РФ Владимир Путин отметил положительную динамику в проведении спецоперации. Он пояснил, что «все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.