ЦИК начал рассматривать кандидатов в избиркомы Запорожской и Херсонской областей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей, сообщил Telegram-канал ведомства.
«Кандидатуру могут предложить политические партии и иные общественные объединения, а также Центризбирком», – говорится в сообщении.
Прием предложений продлится до 21 февраля, добавили в ЦИК.
10 сентября в России пройдут региональные выборы. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять – на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах Федерации. Как писали ранее «Ведомости», заксобрания ДНР и ЛНР, которые должны будут утвердить в должности новых руководителей республик, будут избраны по партспискам.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.