ЦИК начал рассматривать кандидатов в избиркомы Запорожской и Херсонской областей

10 сентября в России пройдут региональные выборы. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять – на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах Федерации. Как писали ранее «Ведомости», заксобрания ДНР и ЛНР, которые должны будут утвердить в должности новых руководителей республик, будут избраны по партспискам.