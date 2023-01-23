Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы

«В том, что касается зарубежной работы, – такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Напротив, те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», – отметил политик (цитата по «РИА Новости»).