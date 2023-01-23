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Политика

Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы

Ведомости

В политическом ландшафте не должно быть сил, которые пытаются проводить антигосударственную политику, в том числе в рамках международной деятельности, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» может помочь патриотическим силам страны выстроить диалог с зарубежными партиями.

«В том, что касается зарубежной работы, – такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Напротив, те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», – отметил политик (цитата по «РИА Новости»).

Медведев ранее призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматриваться как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных