Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы
В политическом ландшафте не должно быть сил, которые пытаются проводить антигосударственную политику, в том числе в рамках международной деятельности, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, «Единая Россия» может помочь патриотическим силам страны выстроить диалог с зарубежными партиями.
«В том, что касается зарубежной работы, – такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Напротив, те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», – отметил политик (цитата по «РИА Новости»).
Медведев ранее призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматриваться как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.