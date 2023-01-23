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В Пентагоне сообщили, когда США доставят БМП Bradley на Украину

Ведомости

США рассчитывают доставить на Украину боевые машины пехоты (БМП) Bradley в течение ближайших недель, заявил представитель американского минобороны на брифинге.

«Что касается Bradley, то они еще не прибыли, мы говорим о неделях, а не о месяцах», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

20 января также стало известно, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках него Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм.

Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и др. В Пентагоне отметили, что с начала спецоперации России на Украине объем военной помощи Вашингтона Киеву превысил $26,7 млрд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября 2022 г. она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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