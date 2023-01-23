В Пентагоне сообщили, когда США доставят БМП Bradley на Украину
США рассчитывают доставить на Украину боевые машины пехоты (БМП) Bradley в течение ближайших недель, заявил представитель американского минобороны на брифинге.
«Что касается Bradley, то они еще не прибыли, мы говорим о неделях, а не о месяцах», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»).
20 января также стало известно, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках него Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм.
Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и др. В Пентагоне отметили, что с начала спецоперации России на Украине объем военной помощи Вашингтона Киеву превысил $26,7 млрд.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября 2022 г. она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.