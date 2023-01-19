Антонов прокомментировал возможность удара по Крыму с использованием оружия США
Заявлениями о том, что Крым остается украинским и что Киев может использовать поставляемое Вашингтоном оружие для нанесения удара по территории полуострова, США подталкивают Украину к совершению терактов на территории России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов, оно опубликовано в Telegram-канале посольства.
«Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым — это Украина», а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», — сказано в сообщении.
Антонов подчеркнул, что подобные заявления приводят к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку «преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность». При этом «накачивание Украины оружием» приведет только к увеличению числа жертв среди мирного населения, напомнил посол.
По словам Антонова, Россия отреагирует на любую угрозу в свой адрес. «Какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим», — сказал он.
США и страны ЕС поставляют украинской стороне оружие с начала спецоперации 24 февраля 2022 г. 5 января пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что Вашингтон намерен поставить для ВСУ гусеничные БМП Bradley и батарею ЗРК Patriot. Берлин же, отметили там, поставит Киеву свои гусеничные БМП Marder и дополнительную батарею Patriot. В посольстве РФ в Германии это решение ФРГ назвали «очередным шагом к эскалации конфликта», выразив мнение, что Берлин решился на него под влиянием Вашингтона.
Накануне, 18 января, представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что Страны ЕС поставили вооружений Украине на сумму 11,5 млрд евро.