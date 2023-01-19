Антонов прокомментировал возможность удара по Крыму с использованием оружия США

США и страны ЕС поставляют украинской стороне оружие с начала спецоперации 24 февраля 2022 г. 5 января пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что Вашингтон намерен поставить для ВСУ гусеничные БМП Bradley и батарею ЗРК Patriot. Берлин же, отметили там, поставит Киеву свои гусеничные БМП Marder и дополнительную батарею Patriot. В посольстве РФ в Германии это решение ФРГ назвали «очередным шагом к эскалации конфликта», выразив мнение, что Берлин решился на него под влиянием Вашингтона.