Газета
Политика

Антонов прокомментировал возможность удара по Крыму с использованием оружия США

Ведомости

Заявлениями о том, что Крым остается украинским и что Киев может использовать поставляемое Вашингтоном оружие для нанесения удара по территории полуострова, США подталкивают Украину к совершению терактов на территории России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов, оно опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым — это Украина», а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», — сказано в сообщении.

Антонов подчеркнул, что подобные заявления приводят к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку «преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность». При этом «накачивание Украины оружием» приведет только к увеличению числа жертв среди мирного населения, напомнил посол.

По словам Антонова, Россия отреагирует на любую угрозу в свой адрес. «Какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим», — сказал он.

Ранее по теме: Путин заявил о неизбежности победы России

США и страны ЕС поставляют украинской стороне оружие с начала спецоперации 24 февраля 2022 г. 5 января пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что Вашингтон намерен поставить для ВСУ гусеничные БМП Bradley и батарею ЗРК Patriot. Берлин же, отметили там, поставит Киеву свои гусеничные БМП Marder и дополнительную батарею Patriot. В посольстве РФ в Германии это решение ФРГ назвали «очередным шагом к эскалации конфликта», выразив мнение, что Берлин решился на него под влиянием Вашингтона.

Накануне, 18 января, представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что Страны ЕС поставили вооружений Украине на сумму 11,5 млрд евро.   

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных