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Глава Минобороны утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок осуществления ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в документе.

Заместителям министра обороны, главнокомандующим видами ВС России, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск ВС РФ, руководителям центральных органов военного управления и другим руководителям приказано обеспечить с 21 сентября 2022 г. осуществление ежемесячной выплаты мобилизованным.

Из приложения к приказу следует, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность и до дня освобождения с нее включительно. В случае заключения мобилизованными контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. В документе также сказано, что размер ежемесячной социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству прослуженных дней в месяце.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября прошлого года. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам российского президента Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

Ранее по теме: Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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