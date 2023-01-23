Глава Минобороны утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок осуществления ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в документе.
Заместителям министра обороны, главнокомандующим видами ВС России, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск ВС РФ, руководителям центральных органов военного управления и другим руководителям приказано обеспечить с 21 сентября 2022 г. осуществление ежемесячной выплаты мобилизованным.
Из приложения к приказу следует, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность и до дня освобождения с нее включительно. В случае заключения мобилизованными контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. В документе также сказано, что размер ежемесячной социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству прослуженных дней в месяце.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября прошлого года. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам российского президента Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.