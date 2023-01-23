Глава Минобороны утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Из приложения к приказу следует, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность и до дня освобождения с нее включительно. В случае заключения мобилизованными контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. В документе также сказано, что размер ежемесячной социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству прослуженных дней в месяце.