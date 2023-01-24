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МИД Турции вызвал посла Нидерландов после осквернения Корана в Гааге

Ведомости

Турецкий МИД вызвал после Нидерландов в Анкаре после антиисламской акции с осквернением Корана в Гааге, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее лидер правоэкстремистского движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» Эдвин Вагенсвельд вырвал страницы из Корана перед зданием законодательного собрания в Гааге, при этом, как отмечает Aladolu, вырванные страницы были затем сожжены в другом месте.

«Этот отвратительный акт, который оскорбляет наши священные ценности и включает в себя преступление на почве ненависти, является четким заявлением о том, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия не знают границ в Европе», – прокомментировали инцидент в МИДе.

Послу Нидерландов в связи с инцидентом был выражен протест и заявлено о требовании Анкары не допускать властями Нидерландов подобных провокаций в будущем. Турция также ожидает, что против Вагенсвельда будут приняты необходимые меры.

Ранее 21 января лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Швецию более не ждать поддержки заявки на вступление в НАТО.

«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО? Так не пойдет» – сказал он.

Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных