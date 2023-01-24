В Херсонской области сообщили о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр
Российские войска пресекли попытку украинской стороны форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщили в экстренных службах Херсонской области, передают «РИА Новости».
«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение», – рассказали там.
По оценкам экстренных служб, ВСУ в результате удара потеряли до 100 военнослужащих, шесть БМП и три катера.
В октябре 2022 г. ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, населенные пункты регулярно попадали под обстрелы украинской стороны. Кроме того, появилась угроза затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статуса Херсонской области.