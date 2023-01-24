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В Херсонской области сообщили о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр

Ведомости

Российские войска пресекли попытку украинской стороны форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщили в экстренных службах Херсонской области, передают «РИА Новости».

«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение», – рассказали там.

По оценкам экстренных служб, ВСУ в результате удара потеряли до 100 военнослужащих, шесть БМП и три катера.

В октябре 2022 г. ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, населенные пункты регулярно попадали под обстрелы украинской стороны. Кроме того, появилась угроза затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статуса Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных