В Херсонской области сообщили о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр

В октябре 2022 г. ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, населенные пункты регулярно попадали под обстрелы украинской стороны. Кроме того, появилась угроза затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статуса Херсонской области.