«РИА Новости»: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», – сказал собеседник агентства. Очередная встреча в рамках механизма должна была состояться в Брюсселе в феврале.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее допустил возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции, если препятствия будут возникать снова и снова.
В 2022 г. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Единственными странами, от которых они не получили одобрения на этот шаг, стали Турция и Венгрия. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.
Накануне, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. В частности, 21 января датский политик, лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции.