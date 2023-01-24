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«РИА Новости»: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

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Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», – сказал собеседник агентства. Очередная встреча в рамках механизма должна была состояться в Брюсселе в феврале.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее допустил возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции, если препятствия будут возникать снова и снова.

В 2022 г. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Единственными странами, от которых они не получили одобрения на этот шаг, стали Турция и Венгрия. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.

Накануне, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. В частности, 21 января датский политик, лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции.

Ранее по теме: Эрдоган призвал Швецию не ждать поддержки заявки на вступление в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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