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Пушилин: Киев предложил Минску пакт о ненападении, чтобы выиграть время

Ведомости

Пакт о ненападении, предложенный Украиной Белоруссии, нужен, чтобы выиграть время по аналогии с минскими соглашениями, написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Разумеется, предложение заключить с Беларусью пакт о ненападении Киев пытается выдать за миролюбие. Но у нас есть пример Минских соглашений. Весь мир убедился после откровений известных политиков – Олланда и Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием», – написал Пушилин.

По его словам, украинская сторона настолько привыкла выдавать для внутренней аудитории «аморальность и фарисейство своей политики за героизм и гуманизм», что думает, такое «притворство сойдет» и в международных отношениях.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике предлагают заключить пакт о ненападении с Украиной, но в то же время ее продолжают вооружать, что создает потенциальную угрозу национальной безопасности республики.

7 декабря 2022 г. экс-канцлер Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря экс-президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей, заявил, что минские соглашения позволили Украине укрепить вооруженные силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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