Пушилин: Киев предложил Минску пакт о ненападении, чтобы выиграть время

«Разумеется, предложение заключить с Беларусью пакт о ненападении Киев пытается выдать за миролюбие. Но у нас есть пример Минских соглашений. Весь мир убедился после откровений известных политиков – Олланда и Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием», – написал Пушилин.