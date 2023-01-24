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Рабочая группа по вопросам СВО предложила расширить льготы на семьи контрактников ЧВК

Ведомости

Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК, сообщила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

«Как быть если участники СВО не являются мобилизованными. Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого – контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого – нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны», – цитирует Кузнецову пресс-служба ЕР.

В спецоперации на Украине, в частности, принимает участие ЧВК «Вагнера». Информацию об этом подтвердил ее основатель Евгений Пригожин.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот, военнослужащим также пообещали выплаты. 19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.

Ранее по теме: Пригожин призвал запретить дискредитацию участвующих в спецоперации осужденных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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