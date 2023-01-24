Рабочая группа по вопросам СВО предложила расширить льготы на семьи контрактников ЧВК
Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК, сообщила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.
«Как быть если участники СВО не являются мобилизованными. Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого – контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого – нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны», – цитирует Кузнецову пресс-служба ЕР.
В спецоперации на Украине, в частности, принимает участие ЧВК «Вагнера». Информацию об этом подтвердил ее основатель Евгений Пригожин.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот, военнослужащим также пообещали выплаты. 19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.