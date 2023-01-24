Рабочая группа по вопросам СВО предложила расширить льготы на семьи контрактников ЧВК

«Как быть если участники СВО не являются мобилизованными. Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого – контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого – нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны», – цитирует Кузнецову пресс-служба ЕР.