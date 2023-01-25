В Кремле рассказали, какой компьютер стоит в кабинете Путина
У президента РФ Владимира Путина в рабочем кабинете стоит оборудование, отвечающее требованиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Правильное, с соответствующим уровнем безопасности», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
На прошлой неделе, 20 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что из его кабинета убрали «устройство известного западного бренда», заменив его белорусским Horizont. Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, уточнил, что «яблока на столе» у Лукашенко больше не будет, намекая на компьютер компании Apple. 23 января появились фото установленного белорусского компьютера в кабинете президента республики.
1 сентября 2022 г. Лукашенко презентовал первый ноутбук, произведенный в республике. На тот момент устройство состояло на 12% из отечественных деталей, однако его аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11. Массовое производство гаджетов началось в декабре на минском заводе «Горизонт». К концу 2023 г. Лукашенко поручил увеличить содержание отечественных деталей в ноутбуках до 70%.