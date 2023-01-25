Газета
Политика

В Кремле рассказали, какой компьютер стоит в кабинете Путина

Ведомости

У президента РФ Владимира Путина в рабочем кабинете стоит оборудование, отвечающее требованиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Правильное, с соответствующим уровнем безопасности», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. 

На прошлой неделе, 20 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что из его кабинета убрали «устройство известного западного бренда», заменив его белорусским Horizont. Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, уточнил, что «яблока на столе» у Лукашенко больше не будет, намекая на компьютер компании Apple. 23 января появились фото установленного белорусского компьютера в кабинете президента республики.

1 сентября 2022 г. Лукашенко презентовал первый ноутбук, произведенный в республике. На тот момент устройство состояло на 12% из отечественных деталей, однако его аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11. Массовое производство гаджетов началось в декабре на минском заводе «Горизонт». К концу 2023 г. Лукашенко поручил увеличить содержание отечественных деталей в ноутбуках до 70%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных