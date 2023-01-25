В Кремле рассказали, какой компьютер стоит в кабинете Путина

1 сентября 2022 г. Лукашенко презентовал первый ноутбук, произведенный в республике. На тот момент устройство состояло на 12% из отечественных деталей, однако его аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11. Массовое производство гаджетов началось в декабре на минском заводе «Горизонт». К концу 2023 г. Лукашенко поручил увеличить содержание отечественных деталей в ноутбуках до 70%.