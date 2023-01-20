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В кабинете Лукашенко компьютер Apple заменили на белорусский Horizont

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить в его рабочем кабинете белорусский ноутбук Horizont. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. 

20 января Лукашенко посетил выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая проходит в Минске. Увидев ноутбуки белорусского производства, глава республики поделился, что такая техника уже стоит в его кабинете, «вместо устройства известного западного бренда».

Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, уточнил, что «яблока на столе» у Лукашенко больше не будет, намекая на компьютер компании Apple. В ходе выставки президент Белоруссии также поручил к концу года увеличить содержание отечественных деталей в ноутбуках до 70%. 

1 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал первый ноутбук, произведенный в республике. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. На тот момент устройство состояло на 12% из отечественных деталей, однако его аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11.

22 декабря прошлого года на заводе «Горизонт» началось массовое производство белорусских ноутбуков. Гендиректор предприятия Юрий Предко заявлял, что данный гаджет по качеству и производительности может конкурировать «с именитыми брендами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных