В кабинете Лукашенко компьютер Apple заменили на белорусский Horizont

Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, уточнил, что «яблока на столе» у Лукашенко больше не будет, намекая на компьютер компании Apple. В ходе выставки президент Белоруссии также поручил к концу года увеличить содержание отечественных деталей в ноутбуках до 70%.