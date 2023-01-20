В кабинете Лукашенко компьютер Apple заменили на белорусский Horizont
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить в его рабочем кабинете белорусский ноутбук Horizont. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
20 января Лукашенко посетил выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая проходит в Минске. Увидев ноутбуки белорусского производства, глава республики поделился, что такая техника уже стоит в его кабинете, «вместо устройства известного западного бренда».
Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, уточнил, что «яблока на столе» у Лукашенко больше не будет, намекая на компьютер компании Apple. В ходе выставки президент Белоруссии также поручил к концу года увеличить содержание отечественных деталей в ноутбуках до 70%.
1 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал первый ноутбук, произведенный в республике. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. На тот момент устройство состояло на 12% из отечественных деталей, однако его аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11.
22 декабря прошлого года на заводе «Горизонт» началось массовое производство белорусских ноутбуков. Гендиректор предприятия Юрий Предко заявлял, что данный гаджет по качеству и производительности может конкурировать «с именитыми брендами».