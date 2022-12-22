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В Белоруссии впервые запустили производство ноутбуков

Ведомости

В Белоруссии началось массовое производство первых отечественных ноутбуков на заводе «Горизонт». Об этом сообщил гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко на церемонии начала продаж, передает «БелТА».

«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4», — рассказал он. Предко добавил, что данный гаджет по качеству и производительности может конкурировать «с именитыми брендами».

С началом выпуска белорусских ноутбуков завод «Горизонт» также поздравила заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она отметила, что данное событие важно для импортозамещения. По словам Лазаревич, белорусская компания планирует реализовывать технику не только на отечественном рынке, но и на российском.

1 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал первый ноутбук, произведенный в республике. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. 

По его словам, ноутбук содержит 12% отечественных деталей. Лукашенко допустил, что к концу года этот показатель может достичь 30%. Сегодня в ходе церемонии начала продаж Предко рассказал, что аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных