В Белоруссии впервые запустили производство ноутбуков

С началом выпуска белорусских ноутбуков завод «Горизонт» также поздравила заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она отметила, что данное событие важно для импортозамещения. По словам Лазаревич, белорусская компания планирует реализовывать технику не только на отечественном рынке, но и на российском.