В Белоруссии впервые запустили производство ноутбуков
В Белоруссии началось массовое производство первых отечественных ноутбуков на заводе «Горизонт». Об этом сообщил гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко на церемонии начала продаж, передает «БелТА».
«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4», — рассказал он. Предко добавил, что данный гаджет по качеству и производительности может конкурировать «с именитыми брендами».
С началом выпуска белорусских ноутбуков завод «Горизонт» также поздравила заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она отметила, что данное событие важно для импортозамещения. По словам Лазаревич, белорусская компания планирует реализовывать технику не только на отечественном рынке, но и на российском.
1 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал первый ноутбук, произведенный в республике. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов.
По его словам, ноутбук содержит 12% отечественных деталей. Лукашенко допустил, что к концу года этот показатель может достичь 30%. Сегодня в ходе церемонии начала продаж Предко рассказал, что аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11.