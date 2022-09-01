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Лукашенко презентовал первый произведенный в Белоруссии ноутбук

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый компьютер, произведенный в стране, который, по его словам, содержит 12% белорусских деталей, сообщает агентство «БелТА».

«Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт — первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, и создать этот компьютер», — отметил Лукашенко на открытом уроке «Историческая память — дорога в будущее».

По его словам, компьютер создан на белорусском заводе «Горизонт». К концу года он может состоять из 30% белорусских деталей. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов.

Ранее сегодня Лукашенко также поручил активизировать работу с Россией по импортозамещению. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой. «Российской стороной уже одобрено семь конкретных предприятий, по которым уже составлены соответствующие паспорта. Президент отметил, что под это срочно должна быть сформирована финансовая схема», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных