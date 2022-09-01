Лукашенко презентовал первый произведенный в Белоруссии ноутбук

«Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт — первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, и создать этот компьютер», — отметил Лукашенко на открытом уроке «Историческая память — дорога в будущее».