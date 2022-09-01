Лукашенко презентовал первый произведенный в Белоруссии ноутбук
Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый компьютер, произведенный в стране, который, по его словам, содержит 12% белорусских деталей, сообщает агентство «БелТА».
«Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт — первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, и создать этот компьютер», — отметил Лукашенко на открытом уроке «Историческая память — дорога в будущее».
По его словам, компьютер создан на белорусском заводе «Горизонт». К концу года он может состоять из 30% белорусских деталей. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов.
Ранее сегодня Лукашенко также поручил активизировать работу с Россией по импортозамещению. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой. «Российской стороной уже одобрено семь конкретных предприятий, по которым уже составлены соответствующие паспорта. Президент отметил, что под это срочно должна быть сформирована финансовая схема», — отметил он.
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