Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию в феврале

Агентство ООН имеет до четырех экспертов, дислоцированных в Запорожье, где все шесть реакторов были остановлены с сентября 2022 г. Гросси настаивает на том, чтобы министры иностранных дел ЕС приняли участие и использовали свои «собственные каналы связи» с Украиной и Россией, чтобы «передать сообщение о том, что необходимо избегать ядерной аварии» и необходима зона безопасности.