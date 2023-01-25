Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию в феврале
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется в феврале посетить Россию, передает издание Politico.
«Есть много разговоров о более крупных и масштабных маневрах и боевых действиях ранней весной или в конце зимы. Это заставляет меня думать, что любое увеличение бомбежек и обстрелов несомненно увеличит возможность ядерного инцидента», - отметил Гросси.
Агентство ООН имеет до четырех экспертов, дислоцированных в Запорожье, где все шесть реакторов были остановлены с сентября 2022 г. Гросси настаивает на том, чтобы министры иностранных дел ЕС приняли участие и использовали свои «собственные каналы связи» с Украиной и Россией, чтобы «передать сообщение о том, что необходимо избегать ядерной аварии» и необходима зона безопасности.
23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не намерен встречаться с Гросси, несмотря на сообщения российских спецслужб о складировании ВСУ вооружения на территориях АЭС. Песков добавил, что появление информации о хранении боеприпасов украинскими военным на АЭС лишь «подчеркивает актуальность такого контакта».
Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом, а позже и осенью 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.
В предыдущий раз Путин и Гросси встречались 11 октября 2022 г. в Санкт-Петербурге. Тогда глава государства заявил, что Москва открыта к диалогу. 14 октября Гросси сообщил, что в ходе обсуждений с Россией и Украиной сторонам удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС