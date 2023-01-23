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В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина встречаться с главой МАГАТЭ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не намерен встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, несмотря на сообщения российских спецслужб о складировании ВСУ вооружения на территориях АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, до сих пор такой встречи в планах у президента нет. Но в то же время президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и с его организацией», — заявил он.

Песков добавил, что появление информации о хранении боеприпасов украинскими военным на АЭС лишь «подчеркивает актуальность такого контакта». По его словам, российской стороне предстоит привлечь внимание МАГАТЭ к этой проблеме, однако пока встречи главы государства с главой организации не требуется. Контакты сторон продолжаются на экспертном уровне, уточнил Песков.

Ранее сегодня директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что у российских спецслужб есть достоверные данные о размещении западного вооружения украинскими военными на территориях АЭС. В пресс-службе отметили, что Киев рассчитывает, что российские войска не будут наносить удары по складам вооружений на территориях АЭС, понимая опасность ядерной угрозы. Если же детонация случится из-за «заблудившейся ракеты украинской ПВО», то украинские власти обвинят в трагедии Москву, добавили в СВР.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом, а позже и осенью 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

В предыдущий раз Путин и Гросси встречались 11 октября 2022 г. в Санкт-Петербурге. Тогда глава государства заявил, что Москва открыта к диалогу. 14 октября Гросси сообщил, что в ходе обсуждений с Россией и Украиной сторонам удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных