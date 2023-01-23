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Нарышкин заявил, что украинские военные размещают вооружение на территориях АЭС

Ведомости

У российских спецслужб есть достоверные данные, что украинские военные размещают западное вооружение на территориях атомных электростанций. Об этом сообщил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова передает пресс-служба СВР.

«Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на терри­ториях атомных электростанций», — заявил Нарышкин.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о ракетах к комплексам РСЗО «Хаймарс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерий­ских боеприпасах большого калибра. По данным СВР, за последнюю неделю декабря 2022 г. на Ровенскую АЭС было доставлено не­сколько железнодорожных вагонов вооружений. 

Как отметили в СВР, Киев рассчитывает, что российские войска не будут наносить удары по складам вооружений на территориях АЭС, понимая опасность ядерной угрозы. Если же детонация случится из-за «заблудившейся ракеты украинской ПВО», то украинские власти обвинят в трагедии Москву, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своего визита. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект.

Россия не раз подчеркивала, что не размещает вооружения на ЗАЭС. Однако обстрелы станции возобновились в ноябре 2022 г. Тогда Минобороны РФ обвинило Киев в создании угрозы техногенной катастрофы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных