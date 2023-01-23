Нарышкин заявил, что украинские военные размещают вооружение на территориях АЭС
У российских спецслужб есть достоверные данные, что украинские военные размещают западное вооружение на территориях атомных электростанций. Об этом сообщил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова передает пресс-служба СВР.
«Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций», — заявил Нарышкин.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о ракетах к комплексам РСЗО «Хаймарс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасах большого калибра. По данным СВР, за последнюю неделю декабря 2022 г. на Ровенскую АЭС было доставлено несколько железнодорожных вагонов вооружений.
Как отметили в СВР, Киев рассчитывает, что российские войска не будут наносить удары по складам вооружений на территориях АЭС, понимая опасность ядерной угрозы. Если же детонация случится из-за «заблудившейся ракеты украинской ПВО», то украинские власти обвинят в трагедии Москву, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своего визита. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект.
Россия не раз подчеркивала, что не размещает вооружения на ЗАЭС. Однако обстрелы станции возобновились в ноябре 2022 г. Тогда Минобороны РФ обвинило Киев в создании угрозы техногенной катастрофы.