Нарышкин заявил, что украинские военные размещают вооружение на территориях АЭС

Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своего визита. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект.